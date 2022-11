Soziologie-Professor Aladin El-Mafaalani setzte sich mit Frage auseinander, warum Flüchtlinge aus der Ukraine bevorzugt behandelt werden. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Corona, Klimawandel, WM in Katar 15. Osnabrücker Wissensforum über die großen Krisen der Gegenwart Von Christoph Beyer | 23.11.2022, 15:39 Uhr

Vielseitige Fragen und spannende Antworten lieferte die 15. Ausgabe des Osnabrücker Wissensforums in der ausverkauften Schlossaula. Ob Corona, Klimawandel oder die WM in Katar: In den zwanzig Kurzvorträgen der Veranstaltung von NOZ und Uni Osnabrück spiegelten sich die großen Gegenwartskrisen.