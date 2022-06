Seit der Maiwoche beobachte er die Diebe, sagte Willy Batta, der die Gastwirtschaft „Peitsche“ am Heger Tor betreibt. Das Vorgehen sei immer gleich: Drei oder vier Männer kämen zu späterer Stunde in die Kneipe und bestählen die Gäste, vor allem die angetrunkenen. „Zwei weitere stehen draußen und hauen dann mit den gestohlenen Sachen ab“, erzählt Batta. Schon mehrmals habe er die Polizei gerufen, weil Gäste einen Diebstahl gemeldet hätten, doch die eintreffenden Beamten seien jedes Mal unverrichteter Dinge abgezogen.

„Die Spurenlage bei Taschendiebstählen ist schwierig“, sagte Polizeisprecher Georg Linke. Meist bemerkten die Opfer zunächst nicht, dass sie bestohlen worden seien. Deshalb sei es oft unmöglich, die Täter ausfindig zu machen.

Im Fall der Gaststätten-Diebe allerdings sei die Polizei schon weiter. Sie hat bereits einen Kreis von Verdächtigen ausgemacht und von vielen die Personalien aufgenommen. Was noch fehlt, sind Beweise. Deshalb, sagte Linke, seien die Ermittler darauf angewiesen, dass die Bevölkerung ihnen helfe und Hinweise direkt per Notruf 110 an die Polizei weitergebe.

Gastwirt Batta will indes nicht mehr länger warten. Er hat schon andere Gastronomen angesprochen, um einen Zusammenschluss zu bilden, der den Dieben die Raubzüge erschwert.