145 Wohnungen in Eversburg Osnabrücker Wohnungsgesellschaft Wio wird von Bewerbern für Sozialwohnungen überrannt Von Sandra Dorn | 03.05.2023, 18:49 Uhr

145 Wohnungen gibt es in den Wohnhöfen in der Eversheide, dem ersten großen Projekt der Osnabrücker Wohnungsgesellschaft „Wohnen in Osnabrück“ (Wio). Etwa 85 davon werden an Menschen mit geringem Einkommen vermietet. Die Nachfrage ist bislang fast fünfmal so hoch.