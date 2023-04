Dürfen die Osnabrücker „Westerberg Logen“ (hier eine Visualisierung) wie geplant gebaut werden? Darüber entscheidet im Mai das Verwaltungsgericht. Aber zu kaufen sind viele der 62 Luxuswohnungen bereits. Grafik: BPD Immobilienentwicklung up-down up-down Vertriebsstart für Luxuswohnungen Nachbarn klagen gegen Osnabrücker „Westerberg Logen“ – Gerichtsurteil naht Von Sebastian Stricker | 03.04.2023, 19:00 Uhr | Update vor 56 Min.

62 neue Luxuswohnungen sollen in Kürze auf dem früheren Strahlenklinik-Gelände an der Lürmannstraße in Osnabrück entstehen. Der Vertrieb für die „Westerberg Logen“ hat im März begonnen, die Nachfrage ist laut Investor BPD „sehr hoch“. Noch stehen allerdings Klagen von Nachbarn dem Millionenprojekt im Weg.