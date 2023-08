Händler geben Tipps Osnabrücker Weintage 2023: Diese Weine sollten Sie probieren Von Monika Vollmer | 10.08.2023, 20:02 Uhr Die Osnabrücker Weintage gehen noch bis zum 13. August. Foto: Monika Vollmer up-down up-down

Seit Donnerstagabend ist es wieder so weit: Der Marktplatz in Osnabrück hat sich in einen Place to be für Weinfreunde verwandelt. Angeboten werden gut 310 Weine, die in ihren jeweiligen Anbauregionen auf verschiedenste Böden und Mikroklimate treffen. Wir haben nachgefragt, welche Tropfen es zu probieren lohnt.