Rolf Kaiser hat kein Problem damit, wenn man ihn Modernisierungsverweigerer nennt. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down „Ich bin wohl konservativ“ Finanzamt will ihm Technik aufzwingen: Osnabrücker Weinhändler stellt sich quer Von Dietmar Kröger | 15.11.2022, 05:52 Uhr

Die Weinhandlung Veritas an der Lotter Straße ist aufgeräumt, es gibt keinen überflüssigen Schnickschnack und - das fällt auf - keine Technik. Das Einzige, was hier Strom frisst, ist die Beleuchtung. Kein Computer, kein Tablet und keine elektronische Kasse belasten das Stromnetz. Und genau da liegt das Problem. Das Finanzamt will, dass Inhaber Rolf Kaiser den Richtlinien des Fiskus entsprechend arbeitet. Der aber schaltet auf stur.