Hingucker in Osnabrück Das hat es mit dem „fliegenden" Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt auf sich Von Nadine Sieker | 18.12.2018, 10:00 Uhr

Seit Jahren schon ist er ein Hingucker auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt: Ein kleiner Nikolaus, der am Markt in luftiger Höhe mit seinem Fahrrad auf einem Seil von einer Hauswand zu einer Bude und zurück fährt. Was hat es damit auf sich?