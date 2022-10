Marko verkaufte Drogen, um sich seine eigene Sucht zu finanzieren. Neun Jahre ist das schon her. Foto: David Ebener up-down up-down „Morgen sind sie wieder unsere Nachbarn“ Marko aus Osnabrück war im Gefängnis - Nun versucht er den Neuanfang Von Sandra Dorn | 16.10.2022, 11:11 Uhr

Im Knast war Marko fernab von vielen Problemen. „Kein Streit mit Freunden, kein Gang zum Amt, jeder Tag ist gleich“, sagt der Mann Anfang 30. Seit zehn Wochen ist er draußen und lebt in einer WG der Diakonie-Straffälligenhilfe in Osnabrück. Er will ein normales Leben führen. Doch das ist unendlich schwer.