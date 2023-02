Am Sonntagabend versuchten zwei Männer in Osnabrück ein Auto zu stehlen. Symbolfoto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down Die Polizei sucht Zeugen Couragierter Osnabrücker verfolgt Autodiebe durch die Stadt Von Anke Schneider | 20.02.2023, 12:05 Uhr

Es war etwa gegen 22 Uhr am Sonntagabend, als zwei Unbekannte sich einem Autohaus an der Pagenstecherstraße in Osnabrück näherten. Dass sie dabei beobachtet wurden, haben sie offenbar nicht geahnt.