Seit über 40 Jahren genießt Jochen Schulte vom Osnabrücker Verein für Luftfahrt die Anmut der Lüfte. Foto: Jochen Schulte

Über den Wolken von Bayreuth

So hat ein Segelflieger aus Osnabrücker Verein bei der Deutschen Meisterschaft abgeschnitten

Von Alexander Hans | 19.07.2023, 13:16 Uhr

Mehr als 3000 Stunden hat Jochen Schulte vom Osnabrücker Verein für Luftfahrt in einem Segelflugzeug verbracht. Nun nahm er an den Deutschen Segelflug-Meisterschaften in Bayreuth teil. Welche Erfahrungen hat er dabei gemacht? Konnte er sein Ziel, unter die ersten vier zu kommen, trotz der starken Konkurrenz erreichen?