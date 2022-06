Maja Tiemann hat beim Marketing Osnabrück ihren Traumjob gefunden. FOTO: Hermann Pentermann Frischzellenkur für Osnabrücker Tourist-Info Maja Tiemann trotzt ihrer Behinderung - Traumarbeitsplatz für 26-Jährige Von Dietmar Kröger | 21.06.2022, 15:41 Uhr | Update vor 2 Std.

„Ich darf da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist doch toll.“ Maja Tiemann ist mehrfach behindert, hat sich davon aber nie aufhalten lassen. Jetzt hat die begeisterte Kauffrau für Tourismus und Freizeit einen Job bei Marketing Osnabrück (mO) gefunden und will helfen, frischen Wind in die Tourist-Information in der Bierstraße zu bringen.