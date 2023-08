Am Samstag steht Polen im Fokus Osnabrücker Theater Beach: Veranstalter ziehen zur Halbzeit positive Zwischenbilanz Von Matthias Liedtke | 26.08.2023, 06:46 Uhr Musik und Menschen aus aller Welt: Der Theater Beach in Osnabrück etabliert sich auch im dritten Jahr als Ort des gemeinsamen Feierns und der Begegnung. Foto: Marketing Osnabrück GmbH up-down up-down

Gutes Timing: Just, als der Sommer zurückkam, hielt auch der dritte Theater Beach am Osnabrücker Domhof Einzug in die Stadt. Nun ist die Hälfte des vierwöchigen Programms absolviert. Wie zufrieden sind Gäste und Veranstalter?