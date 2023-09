Vor dem 24. Februar 2022 kamen nach Angaben des Trägervereins knapp 3000 Kunden zur Hauptstelle und den sieben Nebenstellen. Aktuell suchen etwa 5900 Menschen pro Woche die Tafeln auf, davon 3300 an der Hauptstelle. „Wir müssen in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten, und der Mensch muss im Mittelpunkt unseres Handelns stehen“, wird Große-Marke in einer Mitteilung zitiert.

Viele Bürger spenden und helfen

Trotz der Herausforderungen bleibe die wirtschaftliche Situation der Tafel stabil. Das sei der anhaltenden Unterstützung durch die Bürger in Stadt und dem Landkreis Osnabrück zu verdanken. Um den steigenden Bedarf weiterhin bewältigen zu können, sei es jedoch essenziell, dass diese Unterstützung nicht abbreche. Große-Marke: „Wir rufen daher alle Bürgerinnen und Bürger auf, uns weiterhin nach Kräften zu unterstützen, sei es durch Lebensmittelspenden oder finanzielle Beiträge.“

Investitionen für die Zukunft

Die Osnabrücker Tafel hat der Mitteilung zufolge in den letzten zwei Jahren erhebliche Summen investiert, um den steigenden Bedarf zu bewältigen. Ein neues Trockenlager wurde errichtet, die Anschaffung von zwei neuen Kühlfahrzeugen ist geplant. Zudem wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Sascha Rilinger beliefert seine Kunden mit dem neuen E-Bike der Osnabrücker Tafel.

Versorgungsfahrten mit dem Lastenrad

Seit August 2022 ist ein Lastenfahrrad im Einsatz, das komplett durch Spenden finanziert wurde. Mit einem Investitionsvolumen von 21.000 Euro ermögliche das Lastenrad eine umweltfreundliche Versorgung von 80 Haushalten in der Stadt Osnabrück.

Der Vorstand wird verjüngt

Der Vorstand des Vereins Osnabrücker Tafel ist jünger geworden. Niklas Klinke, 21 Jahre alt, wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Er ist das jüngste Vorstandsmitglied in der Geschichte der Tafel. Hermann Große-Marke bleibt weiterhin erster Vorsitzender. Annette Göcke wurde als Kassiererin bestätigt, Heinz Bäumer bekleidet weiterhin das Amt des Schriftführers.