Viele Osnabrücker haben den Laserstrahl schon einmal gesehen: Im Februar schoss Lightline-Chef Marco Stümpel die Lichtnadel 150 Kilometer hoch in den Himmel über Hellern, was damals wilde Spekulationen auslöste. Tatsache ist: Die Lichtkanone ist der wohl stärkste Showlaser auf der Welt und eigens für Mekka gebaut worden. Marco Stümpel hatte den Laser zwar in der Theorie schon fertig, aber ob er auch funktionieren würde, war unklar – bis er zusammen mit der Laser-Firma Trumpf und den Auftraggebern aus dem Orient den ersten Test machte.

Von Hellern nach Mekka

Doch der Reihe nach. Technik war immer schon sein Ding. „Ich habe als Junge alles auseinandergebaut“, sagt Marco Stümpel. Als Schüler begann er, mit Lasern zu experimentieren, baute Partylaser und vermietete sie. Damit verdiente er sich die ersten paar Mark, die er während des Studiums in Steinfurt gut gebrauchen konnte. 1992 meldete er ein Gewerbe an, „damit ich die Vorsteuer ziehen konnte.“ Ein Geschäft war es (noch) nicht, eher ein Hobby. Gewerkelt wurde im Keller, sein Vater, Kaufmann von Beruf, half ihm, professionelle Angebote zu schreiben. Das Geschäft zog an. Im Jahr 2001 stellte er den ersten Mitarbeiter ein.

Die Showlaser, die damals in Diskotheken oder bei Konzerten zum Einsatz kamen, waren klobig, schwer und Energiefresser. Das änderte sich 2007, als Stümpel auf die OPSL-Diodenlaser aufmerksam wurde, die in der Medizin und Industrie bereits eingesetzt wurden. Stümpel fand einen Weg, nicht nur das grüne Laserlicht, sondern alle Farben dieser Technologie zu nutzen. „Wir waren die Ersten, die im Showmarkt diese Farblaser eingeführt haben“, sagt der 40-Jährige.

Die alten Laser benötigten 15000 Watt elektrische Leistung und zehn Liter Kühlwasser pro Minute, um eine Laser-Leistung von vier Watt zu erzeugen. Die neuen Geräte verbrauchen nur 300 Watt Strom und sind luftgekühlt.

Laserpointer, mit dem Rabauken zuweilen im Fußballstadion winken oder Flugzeuge anleuchten, haben eine Leistung von einem Watt. Vier Watt ist der Standard bei Showlasern in Diskotheken. Zehn Watt sind nach Stümpels Worten schon „sehr, sehr viel“. Am Freitag verkaufte er einen 64-Watt-Laser nach Hongkong. Und jetzt kommt es: Der Superlaser von Mekka hat eine Leistung von 400 Watt. Das entspricht 400000 Laserpointern. Würde er horizontal von Osnabrück aus ausgesandt, könnte man ihn in Hannover sehen. „Locker sogar“, sagt Stümpel.

Bei den Paralympics

Der Lichtmann aus Hellern arbeitet mit dem Laserproduzenten Trumpf in Schramberg (Baden-Württemberg) zusammen. Stümpel verfeinert mit seinem fünfköpfigen Team in der Werkstatt an der Lengericher Straße die Technik. Zusammen bauen sie, wie er sagt, „die Rolls-Royce unter den Showlasern“.

Das Konzept der 400-Watt-Kanone stellte Stümpel auf einer Fachmesse vor und pries es als den „stärksten Showlaser der Welt“ an. Die Fachwelt staunte. Aber die erste konkrete Anfrage kam aus dem Orient.

Die Architekten des Royal Clock Tower Hotels in Mekka waren im Internet auf den Laser aus Hellern gestoßen. Die erste Anfrage kam per Mail. Es wurde konkreter, schließlich begann Stümpel, zusammen mit Trumpf den Laser tatsächlich zu bauen. Den ersten Test erlebte er gemeinsam mit den Auftraggebern in Schramberg am Firmensitz von Trumpf.

Es funktionierte. Weitere Tests waren aber nötig. Und die waren es, die im Februar die Menschen in Osnabrück ratlos machten.

Stümpel wusste als Hobbypilot genau, dass man in Deutschland nicht einfach Licht kilometerweit in den Himmel schießen darf. Er besorgte sich im Luftfahrtbundesamt in Oldenburg und bei der Deutschen Flugsicherung in Langen eine Genehmigung für zunächst ein Jahr. Der Luftraum über Osnabrück wurde gesperrt, damit die Firma die Lichtstäbe testweise in den Himmel schicken kann.

Vier Lasernadeln

Ein von Lightline entwickeltes Radarsystem überwacht bis in eine Höhe von 90 nautischen Meilen (166 Kilometer) jede Flugbewegung und schaltet automatisch den Superlaser aus, sollte ein Flugobjekt der Lichtsäule zu nahe kommen. Der Laser ist für Flugzeuge nicht wirklich gefährlich, aber Piloten könnten irritiert werden.

Vier der Superlaser zum Stückpreis von etwa 450000 Euro stehen jetzt auf der Spitze des 601 Meter hohen Wolkenkratzers in Mekka. Der Hotelturm ist dem Londoner Big Ben nachempfunden und überragt als derzeit zweithöchstes Gebäude der Welt einen Komplex, der bis zu 30000 Pilger beherbergen kann. Von der Spitze aus stechen vier Lasernadeln unendlich weit in den Himmel. Sichtbar ist das Licht bis etwa 30 Kilometer Höhe. Darüber gibt es nicht genug Partikel, die das Licht reflektieren könnten. Der Laser wird nur zu besonderen Anlässen eingeschaltet. Das Ende des Fastenmonats ist so ein Anlass, der nächste wird die große islamische Pilgerfahrt im Oktober sein.

Doch die Welt kann den Osnabrücker Superlaser schon vorher beobachten: bei der Abschlussfeier der Paralympics in London am 9. September.