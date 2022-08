Bereits jetzt hat der im Juni gegründete Verein „Asse & Luschen“ 18 Mitglieder. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Logo NEO Studenten gründen Skatverein Skat ist nur was für ältere Leute? Osnabrücker „Asse & Luschen“ beweisen das Gegenteil Von Finja Jaquet | 30.08.2022, 11:11 Uhr

Beim Stichwort „Skat“ gilt der erste Gedanke womöglich einer Stammtischrunde älterer Herren in einer etwas miefigen Bierkneipe. Dass das rund 200 Jahre alte Spiel längst nicht so verstaubt ist, wie es klingt, beweist ein junger, unlängst in Osnabrück gegründeter Studentenverein.