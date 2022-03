Stromsparen wird in Zeiten steigender Energiepreise immer wichtiger. FOTO: picture alliance/dpa/Uli Deck Angst vor explodierenden Energiekosten Osnabrücker Stromsparhelfer gibt Tipps zum Stromsparen Von Sandra Dorn | 19.03.2022, 09:17 Uhr

Eine hohe Stromrechnung ist für Normalverdiener ärgerlich bis schmerzhaft. Geringverdiener kann sie in die Verschuldung reißen. Ein Stromsparhelfer der Caritas in Stadt und Landkreis Osnabrück verrät die besten Tricks zum Stromsparen in Zeiten steigender Energiepreise.