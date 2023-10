Behinderungen für knapp eine Stunde Das müssen Autofahrer während des Osnabrücker Steckenpferdreitens beachten Von Anke Schneider | 12.10.2023, 06:30 Uhr Das Osnabrücker Steckenpferdreiten am 12. Oktober wird in der Innenstadt kurzfristig für Behinderungen des Verkehrs sorgen. Foto: dpa/Carla Benkö up-down up-down

Das traditionelle Steckenpferdreiten findet in diesem Jahr am Donnerstag, 12. Oktober, statt. Autofahrer, die in den frühen Abendstunden durch Osnabrück fahren, müssen deswegen mit Einschränkungen rechnen.