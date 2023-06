Energie soll dort verbraucht werden, wo sie erzeugt wird - das ist das Prinzip des Start-ups Mata Energy. Dazu hat das Unternehmen eine smarte Energiezentrale entwickelt, um Quartiere unabhängiger zu machen. Symbolfoto: Imago Images/Eva Blanco up-down up-down Auszeichnung auf der Innovate? Für Osnabrücker Start-up-Award nominiert: Mata Energy will Energiewende vor der Haustür Von Nina Kallmeier | 06.06.2023, 13:50 Uhr

Die Energiewende fängt vor der eigenen Haustür an, heißt es so schön. Das Start-up Mata Energy will dazu mit einer smarten Energiezentrale für Quartiere einen Beitrag. Am 8. Juni ist das Unternehmen für den Osnabrücker Start-up-Award nominiert, der auf dem Start-up-Treffen, der Innovate, verliehen wird.