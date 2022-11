Die Beschäftigen in den Krankenhäusern leisteten „Unglaubliches“, sagte Fritz Brickwedde (CDU), der eine Aktuelle Stunde zur Lage der Kliniken beantragt hatte (Archivfoto). Foto: David Ebener up-down up-down Aktuelle Stunde zur Lage der Krankenhäuser Osnabrücker Stadtrat verneigt sich vor Klinik-Beschäftigten - und fordert Geld vom Bund Von Wilfried Hinrichs | 08.11.2022, 18:11 Uhr

Die Aktuelle Stunde zur Lage der Kliniken geriet am Dienstagabend zu einer tiefen, verbalen Verbeugung des Osnabrücker Stadtrates vor der Arbeit aller Beschäftigten in den Osnabrücker Krankenhäusern – um endete mit einem flammenden Appell an Bund und Land, die Kliniken finanziell zu stützen.