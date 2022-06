Die Osnabrücker Stadtwerke müssen nach dem absichtlich herbeigeführten Linienbus-Ausfall zugunsten einer spontanen Sonderfahrt zum FMO viel Kritik einstecken. FOTO: Michael Gründel Vorwurf der „Vetternwirtschaft“ Osnabrücker Sonderbus-Affäre: Druck auf Stadtwerke-Vorstand wächst Von Sebastian Stricker | 13.06.2022, 13:36 Uhr

Nach dem absichtlich herbeigeführten Linienbus-Ausfall in Osnabrück zugunsten einer spontanen Sonderfahrt für hohe Beamte der Verwaltung hagelt es Kritik an den Stadtwerken, insbesondere an ihrem Mobilitätsvorstand. Aber auch dem Stadtbaurat werden Vorwürfe gemacht.