Michael Strob war 14 Jahre Geschäftsführer des SKM in Osnabrück. Foto: Helga Duwendag-Strecker up-down up-down Geschäftsführer verabschiedet Vom Elektriker zum Sozialarbeiter in Osnabrück: SKM-Chef Michael Strob ist jetzt Rentner Von Jann Weber | 15.09.2022, 18:21 Uhr

Die Aussicht, dass er auf einer Feier gelobt werden würde, lösten bei Michael Strob schon Wochen vorher gemischte Gefühle aus. Er sprach vom „süßen Gift der Anerkennung“ und fragte sich, wie es wohl wirken würde – am Ende seines Berufslebens. Der langjährige Geschäftsführer des „SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste“ in Osnabrück ist in den Ruhestand verabschiedet worden.