Foto: Karaktere Agentur Donnerstag, 20.15 Uhr, bei Pro7 Osnabrücker Siegmar Meemken singt bei „The Voice of Germany“ Von Jean-Charles Fays | 15.09.2022, 05:30 Uhr

Eigentlich hatte sich der Osnabrücker Siegmar Meemken „nur aus einer Laune heraus“ beworben. Jetzt hat es das spät entdeckte 57-jährige Talent bis in die sogenannten „Blind Auditions“ der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ geschafft und will am Donnerstag um 20.15 Uhr bei „ProSieben“ am liebsten Rockstar Peter Maffay von seinem Können überzeugen.