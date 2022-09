Der Osnabrücker Siegmar Meemken hat sich bei „The Voice of Germany“ in den Blind Auditions durchgesetzt und entschied sich für Coach Rea Garvey. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner up-down up-down Rea Garvey gerät ins Schwärmen Osnabrücker Siegmar Meemken ist bei „The Voice of Germany“ weiter Von Jean-Charles Fays | 16.09.2022, 14:10 Uhr

Gleich zwei Coaches hat der Osnabrücker Siegmar Meemken mit seinem Gesangstalent in der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ am Donnerstagabend zum Buzzern bewogen. „Ich bin der Siegmar, 57 Jahre alt, komme aus Osnabrück“, stellte der Hobby-Musiker sich nach seinem Song vor und fügte hinzu: „Boah, habe ich die Hosen voll gehabt.“