Christi Himmelfahrt und Pfingsten Osnabrücker Schwimmbäder haben auch an den Feiertagen geöffnet Von Henrike Laing | 23.05.2022, 17:11 Uhr

Auch an den bevorstehenden Feiertagen kann in Osnabrück geschwommen, geplanscht und sich erholt werden. Auch ein Besuch im Nettedrom und in der Loma-Sauna sind möglich. Darauf weisen die Stadtwerke hin.