FOTO: Bettina Mundt Aktion „Kerzen für den Frieden“ Osnabrücker Schule sammelt über 5000 Euro für ukrainische Flüchtlingskinder Von Bettina Mundt | 03.05.2022, 10:19 Uhr

An einem „Friedenstag“ vor Ostern startete die Elisabeth-Siegel-Schule in Osnabrück den Verkauf von selbstgemachten Kerzen in den ukrainischen Nationalfarben. Den Erlös übergab sie nun offiziell an das Kinderhilfswerk „Die Arche“.