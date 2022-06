Das Peace-Zeichen haben die Schüler der Carolinums für die Schülerinnen der Bojasar-Schule in Afghanistan nachgestellt. Das Foto überreichten sie am Montag neben einem Scheck in Höhe von 5000 Euro an Sonja Köhne (zweite von rechts) vom Afghanischen Frauenverein.

FOTO: Thomas Wübker