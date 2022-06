Die Schüler der Ursulaschule trommeltn gemeinsam für den Frieden. Nach verschiedenen Workshops versammelten sie sich auf dem Schulhof, um gemeinsam mit den „Groove Onkels“ ein hörbares Zeichen zu setzen. FOTO: Michael Gründel Aktion an Osnabrücker Ursulaschule „Groove-Gefühl“ und ganz viel Beat: Schüler trommeln für den Frieden Von Paula Reinhart | 09.06.2022, 19:45 Uhr

Am Donnerstagmittag wurde es laut auf dem Schulhof des Osnabrücker Gymnasiums: Knapp tausend Schüler trommelten bei einer Aktion mit den „Groove Onkels“ - und setzten so ein beeindruckendes Zeichen für Frieden in der Ukraine.