Alle zwei Jahre findet eine Projektwoche auf der Unesco-Projektschule statt. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr der Ideenwettbewerb zur Schulhofentsiegelung. Foto: Julia Weßling up-down up-down Schüler entwickeln Ideen zur Entsiegelung Schulhof der Osnabrücker Gesamtschule Schinkel soll schöner werden - und ökologischer Von Julia Weßling | 16.09.2022, 11:20 Uhr

Beim Begriff „Schulhof“ dürften die meisten eine große, asphaltierte Fläche mit ein paar Spielgeräten und Sitzgelegenheiten aus robusten Materialien wie Stein und Beton im Kopf haben - und damit in vielen Fällen auch durchaus richtig liegen. An der Gesamtschule Schinkel in Osnabrück soll der Schulhof nun schöner und vor allem ökologischer werden. Die Schule rief deshalb einen Ideenwettbewerb zur Entsiegelung aus.