Einschlafhilfe vom Profi Schlafexperte aus Osnabrück: Mit diesen Tipps schlafen Sie besser Von Aaltje Hinrichs | 18.12.2021, 18:00 Uhr Schlafen will gelernt sein. Wie man mit einfachen Kniffen besser und erholsamer einschläft und schläft verrät der Osnabrücker Experte. (Symbolfoto)(Symbolfoto) Foto: imago-images/Frédéric Cirou up-down up-down

Die Gedanken kreisen, man wälzt sich hin und her, findet nicht in den Schlaf und ist am nächsten Tag übermüdet. Dahinter können ernste Probleme stecken. Meist ist jedoch eine mangelnde Schlafhygiene Schuld, sagt Dr. Ludger Roggenkamp.