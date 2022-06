Stefan Kroos möchte sein neues Elektroauto mit dem eigenerzeugten Strom aus seiner Solaranlage betanken, doch die Stadt will ihm nicht genehmigen, mit dem Auto auf sein eigenes Grundstück zu fahren. Kroos will nun gegen die Stadt klagen. FOTO: Thomas Osterfeld Keine Lademöglichkeit Osnabrücker Stefan Kroos sauer: „Stadt verhindert Anschaffung eines Elektroautos“ Von Jean-Charles Fays | 19.06.2022, 12:00 Uhr

Ein Viertel aller CO2-Emissionen in Osnabrück macht der Verkehr aus. Stefan Kroos will dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu verringern und sein Verbrenner-Auto durch ein E-Auto ersetzen. Ausgerechnet die Stadt, die doch eigentlich voll auf Elektromobilität setzen will, legt ihm Steine in den Weg.