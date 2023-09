Osnabrücker Restaurant Alimentari an der Lotter Straße wird 25 Jahre alt

Wände voller Schilder, Spiegel, Bilder aus Italien und Kochbüchern - aber vor allem Fotos: Auf denen sieht man Familienmitglieder und Freunde der Betreiber, aber auch Gäste und Szenen aus den vergangenen 25 Jahren des Lokals. Und sie zeigen: Das „Alimentari“ an der Lotter Straße hat einen persönlichen Charme.

Fotos, Bücher, noch mehr Fotos: Das „Alimentari" in Osnabrück hat eine ganz persönliche Art der Petersburger Hängung etabliert.

„Italienische Feinkost, Wein, ein paar Stehtische - das war unsere ursprüngliche Idee“, sagt Susanne Lattarulo. Zusammen mit ihrem Mann Emanuele eröffnete sie am 21. September 1998 das „Alimentari“, zu Deutsch Lebensmittel oder Essen. Damals aber noch an anderer Stelle an der Lotter Straße, nämlich der Hausnummer 33.

Susanne und Emanuele Lattarulo im September 1998 vor dem „Alimentari" an der Lotter Straße 33.

Die Osnabrücker wollten mehr als Feinkost

„Der Laden war kleiner, aber eben genau das, was wir geplant hatten: Platz für die Vitrinen voller Antipasti und Co., für Weinregale und ein paar Stehtische für Kleinigkeiten, die vor Ort verzehrt werden konnten“, sagt sie. Doch dann blieben die Kunden eben immer öfter für Snacks und Wein - und Koch Emanuele bot bald auch kleine Mittagsgerichte an.

Das erste „Alimentari" war eher als Feinkostladen gedacht. Doch die Osnabrücker wollten mehr.

„Wir waren quasi Pioniere der Work-Life-Balance Bewegung in Osnabrück“, sagt Susanne Lattarulo. Schon seit den frühen 2000-er Jahren war das Restaurant am Wochenende geschlossen. „Unsere Tochter war klein, und zudem hatten und haben wir viele Mittagsgäste, die aus den umliegenden Büros kommen. Denen passten Öffnungszeiten von montags bis freitags auch besser.“

„Als dann das Ordnungsamt nach einer Konzession verlangte, haben wir uns die geholt.“ In Folge dessen wurden erst ein großer, dann mehrere Tische in den Laden, nunja gezwängt: „Für ein Restaurant war er eigentlich zu klein“, so Susanne Lattarulo.

Umzug ins ehemalige Café Schwitte

2002 bot sich dann eine neue Bleibe im alten Kiez an: In der Hausnummer 118 wurden ein Dart-Laden und der ihm benachbarte Bringservice für Pizzen frei. Davor war hier das unter alteingesessenen Osnabrückern noch bekannte Café Schwitte Zuhause.

Seit 2002 ist das „Alimentari" an der Lotter Straße 118 zuhause.

„Wo wir jetzt einen Laden haben, gab es damals zwei. Aber der Vermieter hat uns sehr unterstützt: Abgehängte Decken wurden wieder erhöht, die beiden Läden zu einem gemacht“, sagt Susanne Lattarulo. Seitdem findet sich vorne die Vitrine und im hinteren Bereich Platz für rund 40 Gäste.

Seit dem Umzug befindet sich vorne die Vitrine.

Illustre und andere Gäste

Und die kommen seit Jahren: „Einige unsere Stammkunden standen noch vor der Eröffnung vor unserer Tür“, erzählt sie. Zu vielen habe sie eine ganz persönliche Bindung aufgebaut. Und viele, so scheint es, finden sich eben auch an den Wänden wieder.

Gruppenbild mit Hund: Die Lattarulos zusammen mit den Schauspielern Axel Milberg, Iris Berben, Nina Kunzendorf und Peter Simonischek.

Neben illustren Gestalten wie Iris Berben, Peter Simonischek, Nina Kunzendorf und Axel Milberg, die das „Alimentari“ als Stammlokal wählten, als sie in der Region Osnabrück das Drama „Liebesjahre“ drehten, erzählt Susanne Lattarulo.

Der „Feinschmecker“ lobte - und andere Gourmets auch

2017 gehörte das „Alimentari“ laut dem Gourmet-Magazin „Feinschmecker“ zu den 270 besten Lokalen in Deutschland mit ausländischer Küche. Aktuell wurde es vom Consorzio del Prosciutto di Parma zum Spezialisten für Parmaschinken ernannt. „Dass Klaus Hünefeld von ,Hünefeld Delikatessen‘ vor ein paar Monaten seinen 90. Geburtstag bei uns feierte, hat uns auch sehr gerührt“, sagt Susanne Lattarulo.

Ein Stück altes Osnabrück: Ein Tribünenschild aus dem alten Niedersachsenbad versteckt sich an der Wand.

Feier zum 25. Geburtstag

In dieser Woche feiert nun das „Alimentari“ selbst Geburtstag, doch die Feier ist längst ausgebucht. Und danach? „Machen wir weiter“ - und das ja schon seit vielen Jahren mit der Unterstützung durch Emanueles Neffen Donato Castano. Die familiäre Atmosphäre bleibt also auch weiterhin hier Zuhause.

Aktuell wurde das Restaurant vom Consorzio del Prosciutto di Parma zum Spezialisten für Parmaschinken ernannt

Das „Alimentari“ an der Lotter Straße 118 hat montags bis freitags ab 16 Uhr für die Lebensmittel und ab 18 Uhr für den Restaurantbetrieb geöffnet. Weitere Informationen unter www.alimentari-os.de