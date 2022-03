Vor dem Grünen Jäger steht eine Schlange von Osnabrückern, die für die Menschen in der Ukraine spenden möchten. FOTO: Finja Jaquet Welle der Hilfsbereitschaft Osnabrücker rennen Spendensammlern für Ukraine die Bude ein Von Finja Jaquet | 01.03.2022, 20:07 Uhr

Der Krieg in der Ukraine lässt die Menschen in Osnabrück nicht kalt: Nach dem Aufruf mehrerer Organisationen und Privatleute sind unzählige Spenden in Form von Kleidung, Geld und Lebensmitteln zusammengekommen.