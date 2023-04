Der Osnabrücker NS-Funktionär und Holocaust-Saboteur Hans Calmeyer (1903-1972, hier eine undatierte Aufnahme) ist als möglicher Namensgeber für die städtische Villa im Museumsquartier höchst umstritten. Archivfoto: Gert Westdörp (NOZ), dpa up-down up-down Live: 17:00 Uhr April-Ratssitzung heute im Liveticker Entscheidung naht: Wie viel „Calmeyer“ erlaubt sich Osnabrück im Museumsnamen? Von Sebastian Stricker | 25.04.2023, 11:37 Uhr

Seit Jahren wird in Osnabrück darüber gestritten, ob die Villa im Museumsquartier nach ihrer geplanten Neueröffnung als Gedenk- und Ausstellungsstätte im Herbst 2023 nach dem verstorbenen heimischen NS-Funktionär und Holocaust-Saboteur Hans Calmeyer benannt werden soll. In der Ratssitzung am heutigen Dienstag (Beginn 17 Uhr) könnte endlich eine Entscheidung fallen. Wir berichten im Liveticker.