Einweggeschirr und Plastikbesteck sollen ab April 2024 in Osnabrück weitgehend tabu sein - zumindest dort, wo die Stadt das Sagen hat. Symbolfoto: picture alliance/dpa / Alexander Heinl up-down up-down Live: 17:00 Uhr Ratssitzung heute im Liveticker Osnabrück plant Verbot von Einwegverpackungen auf Märkten und Volksfesten Von Sebastian Stricker | 22.05.2023, 17:27 Uhr

Schluss mit unnötigen Müllbergen in Osnabrück: Die Stadt will, dass Speisen und Getränke ab April 2024 grundsätzlich nur noch in wiederverwendbaren Verpackungen ausgegeben werden – und zwar bei allen Veranstaltungen, die auf ihren Flächen und in ihren Einrichtungen stattfinden. Bei Zuwiderhandlungen drohen 5000 Euro Bußgeld. Am Dienstag entscheidet der Rat über das Verbot. Wir berichten ab 17 Uhr im Liveticker.