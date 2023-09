Sechs Prozent Kürzung geplant „Nicht anders machbar“: Osnabrücker Ratsleute rechtfertigen Busnetz-Verkleinerung Von Sandra Dorn | 09.09.2023, 08:36 Uhr An manchen Bushaltestellen in Osnabrück wird ab Februar 2024 nur noch der Schulbus kommen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Der Betrieb des Osnabrücker Busnetzes ist strukturell defizitär. Deshalb will die Stadt jetzt den Rotstift ansetzen und im Februar 2024 mehrere Linien kürzen. „Wir können es uns nicht leisten, Busse durch die Gegend zu schicken, in denen am Tag nur drei Personen sitzen“, sagte Anette Meyer zu Strohen (CDU) im Stadtentwicklungsausschuss.