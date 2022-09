Schauplatz der Ratssitzungen in Osnabrück ist das historische Rathaus. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down CDU-Kritik an Friedrich Merz Osnabrücker Rat diskutiert über Energiekrise und sozialen Zusammenhalt Von Dietmar Kröger | 27.09.2022, 21:58 Uhr

Das Thema der aktuellen Stunde in der Osnabrücker Ratssitzung am Dienstag ließ kaum einen anderen Schluss erwarten: Politik müsse alles unternehmen, um eine soziale Spaltung der Stadtgesellschaft zu verhindern, so der Tenor der Redebeiträge.