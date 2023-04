Der Osnabrücker NS-Funktionär und Holocaust-Saboteur Hans Calmeyer (1903-1972, hier eine undatierte Aufnahme) ist als möglicher Namensgeber für die städtische Villa im Museumsquartier höchst umstritten. Archivfoto: Gert Westdörp (NOZ), dpa up-down up-down Zum Nachlesen Liveticker zum Nachlesen Osnabrücker Rat lehnt Hans Calmeyer als Namensgeber für Museum ab – und stimmt für „Die Villa_“ Von Sebastian Stricker | 25.04.2023, 11:37 Uhr | Update vor 43 Min.

Jahrelang wurde in Osnabrück heftig darüber gestritten, ob das als Villa Schlikker bekannte Museum am Heger Tor ab seiner geplanten Neueröffnung im Herbst 2023 nach dem heimischen NS-Funktionär und Holocaust-Saboteur Hans Calmeyer heißen soll. In der Ratssitzung am Dienstag (25. April) ist endlich eine Entscheidung gefallen. Unser Liveticker zum Nachlesen.