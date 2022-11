Demo gegen den Ausbau der Ellerstraße und für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vor dem Dominikanerkloster in Osnabrück. Foto: Jörn Martens up-down up-down Während drinnen die Politik beriet Protest wird lauter: Osnabrücker wehren sich gegen Straßenbaubeiträge in fünfstelliger Höhe Von Wilfried Hinrichs | 01.11.2022, 19:26 Uhr

60.000 Euro: Könnten Sie aus dem Stand so viel Geld für den Ausbau der Straße vor ihrem Haus aufbringen? Der Ärger über die Straßenausbaubeiträge in Osnabrück ist groß, und der Protest wird lauter. Am Dienstagabend demonstrierten 120 Menschen vor dem Bauamt, während drinnen die Politik beriet.