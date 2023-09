Der Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ ist der erste, den der Deutsche Bundestag jemals eingesetzt hat. Er besteht aus 160 zufällig ausgewählten Mitgliedern, gilt aber als repräsentativ. Bei seiner Zusammensetzung wurde sogar darauf geachtet, dass auch genügend Vegetarier (16) und Veganer (vier) dem Gremium angehören.

Bürgerrat soll Sichtweise der Deutschen widerspiegeln

An diesem Wochenende nimmt der Bürgerrat in Berlin seine mehrmonatige Arbeit auf. Ziel ist es, die Sicht der Deutschen beim Thema Essen und Trinken in die politische Debatte einzubringen. Das Parlament will so nach eigenen Angaben „ein genaues Bild davon bekommen, welche Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung wünschen oder welchen Beitrag sie selbst dafür bereit sind zu leisten“. Handlungsempfehlungen des Bürgerrats sollen dem Bundestag im Februar 2024 in Form eines Bürgergutachtens übergeben werden.

Video: Expertin Melanie Speck erklärt, wie ein Familieneinkauf für 100 Euro die Woche gelingt

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Wissenschaftlicher Beirat sichert Arbeit des Bürgerrats ab

Die Osnabrücker Professorin Melanie Speck ist als wissenschaftliche Beirätin am Prozess beteiligt. Dafür wurde sie gemeinsam mit zehn anderen Gelehrten anerkannter Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland vom Bundestag ausgewählt. Aufgabe des wissenschaftlichen Beirates ist es unter anderem, für den Bürgerrat bei Bedarf die Fakten zu checken und ihn bei der Einbindung von weiteren Fachleuten zu beraten.

Professorin Melanie Speck hält Bürgerrat für große Chance

„Ich sehe den Bürgerrat Ernährung als große Chance, dass sich Bürgerinnen und Bürger noch besser gehört fühlen“, sagt Speck. Die Menschen im Land könnten auf diese Weise deutlich machen, was ihnen im Hinblick auf die „Transformation des Ernährungssystems“ wirklich wichtig sei. In Bezug auf eine pflanzenbasierte Ernährung etwa glaube sie, dass die Gesellschaft „schon viel weiter ist, als es bislang von der Politik wahrgenommen wird“, so die Professorin.