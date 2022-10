Der frühere Priester der St.-Elisabeth-Gemeinde in Osnabrück hat auf der Anklagebank Platz genommen. Er wird von Verteidiger Jürgen Restemeier (links) vertreten. Foto: Elena Werner up-down up-down Öffentlichkeit ausgeschlossen Osnabrücker Priester wegen Besitzes von Kinderpornos vor Gericht Von Wilfried Hinrichs | 26.10.2022, 14:12 Uhr

Zum ersten Mal nach Bekanntwerden der Kinderporno-Vorwürfe ist der ehemalige Pfarrer der St. Elisabeth-Gemeinde in Osnabrück wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Fünf Kamerateams und 30 Zuschauer richteten am Mittwoch ihre Blicke neugierig auf den Geistlichen, als er im Amtsgericht Osnabrück auf der Anklagebank Platz nahm.