Die Täter forderten mit einer Schusswaffe Pizza von einem Osnabrücker Pizzabäcker. Dieser griff zum Pizzaschieber und wehrte sich. Foto: Michael Gründel up-down up-down Mit einem Pizzaschieber Osnabrücker Pizzabäcker schlägt Einbrecher in die Flucht Von Jean-Charles Fays | 02.11.2022, 16:22 Uhr

Ein Pizzabäcker hat am Dienstagabend zwei Räuber in Osnabrück-Eversburg in die Flucht geschlagen. Die beiden mit blauen OP-Masken verkleideten Einbrecher betraten gegen 22.30 Uhr eine Pizzeria an der Wersener Straße Ecke Kirchstraße und bedrohten den 56-Jährigen mit einer Schusswaffe, doch sie rechneten nicht mit der Gegenwehr des Pizzabäckers.