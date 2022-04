FOTO: jip film & verleih Vorstellungen in der Lagerhalle Wie ein Osnabrücker Produzent an einem ukrainischen Antikriegsfilm mitgewirkt hat Von Matthias Liedtke | 03.04.2022, 19:15 Uhr

Den scheinbar ewigen Kreislauf von Krieg und Frieden zeichnet die filmische Dokumentation „This Rain Will Never Stop“ der ukrainischen Regisseurin Alina Gorlova nach. Kreativdirektor und Koproduzent ist der in Osnabrück geborene und aufgewachsene Patrick Hamm.