Elena und Felix Jones erwarten in ein paar Wochen ihr Baby. Die Corona-Pandemie hat die Schwangerschaft beeinflusst, sagen beide. Aber bei ihnen sei bislang alles gut gegangen. FOTO: Michael Gründel Ein Paar aus Osnabrück berichtet Elena und Felix, eine Schwangerschaft und Corona: „Hauptsache, ich kann bei der Geburt dabei sein“ Von Catharina Peters | 23.04.2022, 09:54 Uhr

Besuchsverbote in Krankenhäusern, eingeschränkte Möglichkeiten, seine Partnerin zur Untersuchung beim Arzt zu begleiten oder gar die Angst vor einer Infektion mit Covid-19: In Zeiten der Corona-Pandemie schwanger zu sein, bedeutet für werdende Eltern eine Ausnahmesituation. Ist es wirklich so schlimm? Elena und Felix Jones aus Osnabrück berichten, wie sie die Schwangerschaft in Pandemie-Zeiten erleben.