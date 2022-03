Proben im Gemeindehaus zum Benefizkonzert für die Ukraine in St. Marien. Foto: Michael Gründel FOTO: Michael Gründel Am Sonntag in der Marienkirche Osnabrücker Orchestermusiker spielen spontanes Benefizkonzert für die Ukraine Von Matthias Liedtke | 04.03.2022, 10:45 Uhr

In einer privaten Initiative haben sich fünf Mitglieder des Osnabrücker Symphonieorchesters mit Kirchenmusikdirektor Carsten Zündorf zusammengetan, um für die Menschen in der Ukraine am Sonntag ein Benefizkonzert in St. Marien zu spielen.