FOTO: Matthias Liedtke Zug durchs Schriftstellerviertel Osnabrücker „Omas gegen Rechts“ gedenken der Bücherverbrennung Von Matthias Liedtke | 08.05.2022, 13:48 Uhr

Die Machtergreifung vor 89 Jahren nutzten die Nationalsozialisten in Deutschland auch dafür, Kulturgut zu vernichten. Zum Gedenken an die Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 veranstalten die Osnabrücker „Omas gegen Rechts“ gemeinsam mit DGB und VVN einen Spaziergang durch das sogenannte Literatenviertel.