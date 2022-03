Wegen der rasant steigenden Dieselpreise rechnet der Osnabrücker Verkehrsbetrieb dieses Jahr mit mehreren Hunderttausend Euro Mehrkosten. Noch viel härter trifft es aber seine Auftragsunternehmen. FOTO: Michael Gründel Verkehrsunternehmen in Not Preisexplosion beim Diesel: Wird Busfahren in Osnabrück jetzt teurer? Von Sebastian Stricker | 14.03.2022, 16:00 Uhr | 23 Leserkommentare

Der Ukrainekrieg treibt die Preise an den Zapfsäulen in schwindelerregende Höhen. Diesel ist inzwischen teurer als Benzin. Für den Busverkehr in Osnabrück kann das dramatische Folgen haben. Fragen und Antworten.