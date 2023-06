Am Freitagmorgen brach die fünfköpfige Reisegruppe auf in Richtung Ukraine: (von links) Claus Muchow, Hermann Köning, Daniel Körber, Axel Roll und Matthias Wegmann. Foto: Simone Körber up-down up-down Spenden von 2,2 Millionen Euro Privates Netzwerk aus Osnabrückern und Steinfurtern organisiert Hilfsaktion für Ukraine Von Henrike Laing | 30.06.2023, 16:00 Uhr

Noch immer herrscht Krieg in der Ukraine, vielerorts ist die Not groß. Während Ukrainer fliehen, fahren Menschen aus anderen Ländern ins Kriegsgebiet, um zu helfen. So auch der Osnabrücker Daniel Körber und die zwei Steinfurter Claus Muchow und Hermann Köning. Sie sind Teil eines privaten Netzwerks, das mehr als zwei Millionen Euro Spenden für die Ukraine gesammelt hat.