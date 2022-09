Teilweise kein Durchkommen: der Nachtflohmarkt am Samstagabend in Osnabrück. Foto: Andre Havergo up-down up-down Zu eng und voll am Ledenhof Marketing-Chef Illenseer verrät: Osnabrücker Nachtflohmarkt zieht wieder um Von Jörg Sanders | 12.09.2022, 13:29 Uhr | Update vor 2 Std.

Zu voll, zu eng: Nach dem Nachtflohmarkt am vergangenen Samstag in Osnabrück gibt es in den sozialen Medien Kritik an der Veranstaltung rund um den Ledenhof. Marketing-Osnabrück-Chef Alexander Illenseer versicherte nun: Der Nachtflohmarkt wird umziehen. Erneut.