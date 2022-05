Anfang September 2020 kam Kathrin W., deren richtiger Name unserer Redaktion bekannt ist, mit regelmäßigen Wehen in ein Krankenhaus in der Region. Die Versorgung fand sie soweit gut, doch während der Pressewehen sei auf einmal ein Mann ins Zimmer gekommen, der sich ihr gar nicht vorgestellt und die Hebamme gefragt habe, ob er sie unterstützen solle, berichtet W. im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Hebamme habe dies verneint, und dann sei auch schon Kathrin W.s Tochter auf die Welt gekommen. „Sie wurde mir auf die Brust gelegt und dann versorgt.“ Dem Baby ging es gut, die 27-Jährige selbst erlitt bei der Geburt einen Dammriss, der genäht werden musste. „Und dann ging plötzlich alles ganz schnell.“

Der Mann – ein Assistenzarzt, der sich damals in der Weiterbildung befand – erklärte ihr, dass sie wegen einer Blutung einen Katheder brauche, um ihre Blase zu entleeren. „Er hat dann direkt versucht, mir diesen Katheder reinzuprügeln, obwohl ich geschrien habe, dass er doch aufhören soll.“ Die Schmerzen seien unerträglich gewesen, dennoch habe der Arzt nicht von ihr abgelassen, auch dann nicht, als ihr Partner ihn angefahren habe. Stattdessen habe der Mediziner Kathrin W. sogar noch beleidigt. Das Geschrei im Zimmer sei schließlich so laut gewesen, dass eine Oberärztin herein kam und fragte, was denn los sei. Erst dann habe sich der Assistenzarzt zurückgezogen.

Es ist kein Einzelschicksal, das Kathrin W. erlitten hat: Jedes Jahr legen in Deutschland am 25. November, dem „Roses Revolution Day“, Frauen anonyme Briefe und Rosen vor den Orten ab, an denen sie während der Schwangerschaft oder unter der Geburt körperliche und seelische Gewalt erfahren haben. Seit 2014 ist Gewalt in der Geburtshilfe ein Schwerpunktthema der WHO.

Nach Schätzungen berichtet etwa jede dritte Frau von Momenten, die sie während der Geburt als respektlos, übergriffig oder gewalttätig erlebt hat. In Deutschland hat insbesondere die Soziologin Christine Mundlos auf das Thema aufmerksam gemacht. Als Beispiele für Gewalt unter der Geburt werden unter anderem das Festschnallen, verbale Gewalt, Ohrfeigen oder Dammschnitte, Kaiserschnitte oder das Legen von Kathedern ohne das Einverständnis der Patientin aufgeführt.

Einen Katheder hat Kathrin W. schließlich doch nicht erhalten. „Ich habe die Notwendigkeit auch nicht verstanden“, sagt die Osnabrückerin. Auch wenn es als Frau nicht gerade schön ist, darüber zu reden: Viele Gebärende entleeren Blase und Darm während der Geburt. Und so erging es auch Kathrin W.. Sie habe keine volle Blase gehabt, die auf die Gebärmutter drückte und damit eine Blutung verstärkte.

„Wie am Spieß geschrien“

Auch die durch das Geschrei alarmierte Oberärztin hat bei dem Gerichtstermin ausgesagt: „Ich bin da in eine Situation geraten, die schon außerordentlich war, und die ich so vorher noch nicht erlebt hatte.“ Die Patientin sei außer sich gewesen und habe „wie am Spieß geschrien.“ Mit ihrer Aussage bestätigte sie weitgehend die Ausführungen ihres Kollegen, der seit dem Abschluss seiner Weiterbildung an einem anderen Krankenhaus arbeitet. Dass er sich vorgestellt habe und vorhabe, die Blase zu entleeren, sei bei der Lautstärke womöglich untergegangen, da der 42-Jährige eher leise rede. Eine frauenfeindliche Bemerkung hatte sie nicht gehört, allerdings sei der Lebensgefährte von Kathrin W. sehr ausfällig geworden. Zudem betonte sie, dass eine Blutung ein potenziell lebensbedrohlicher Notfall sei. Viel Zeit für Erklärung gebe es da nicht.

„Eine Körperverletzung, in die man einwilligt“

Darf ein Arzt in so einer Situation also gegen den Willen der Patientin handeln? Die Fachärztin für Medizinrecht, die Kathrin W. vor Gericht vertreten hat, sagt: „Jeder ärztliche Eingriff erfüllt objektiv den Tatbestand einer Körperverletzung, in die man jedoch einwilligt.“ Nein heiße also auch hier nein.

Auch das Krankenhaus, in dem Kathrin W. entbunden hat, bestätigt auf Anfrage, dass natürlich grundsätzlich das Selbstbestimmungsrecht des Patienten gelte. „In jedem Einzelfall wird der Arzt oder die Ärztin aufklären und die medizinische Notwendigkeit erläutern“, so eine Sprecherin.