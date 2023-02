Die Bauarbeiten in der denkmalgeschützten Melanchthonkirche laufen derzeit auf Hochtouren. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Tagespflege Am Bergerskamp Küche statt Altar: Wie die Osnabrücker Melanchthonkirche zur Senioreneinrichtung wird Von Cornelia Achenbach | 20.02.2023, 05:30 Uhr

Bereits seit 2015 werden in der Melanchthonkirche am Kalkhügel keine Gottesdienste mehr gefeiert. Nun kehrt in die entwidmete und unter Denkmalschutz stehende Kirche wieder Leben ein: Im April wird hier die „Tagespflege Am Bergerskamp“ eröffnet.